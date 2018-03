Stallone começará na 2.ª a filmar no Rio O ator Sylvester Stallone começa a filmar na segunda-feira, em Mangaratiba, no litoral sul fluminense, Os Mercenários, fita que ele dirige e protagoniza. Barney Ross, seu personagem, é o líder de um grupo de mercenários que irá salvar sua população. No elenco, está a atriz brasileira Giselle Itiê. Pelo menos dois cenários cariocas serão usados: a favela Tavares Bastos, no Catete, e o Parque Lage, no Jardim Botânico. "O Rio é uma cidade cheia de locações", disse Stallone, ontem à noite.