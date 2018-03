STF cassa liminar e irmão de Medina deve ser preso de novo

O Supremo Tribunal Federal (STF) cassou nesta terça-feira a liminar concedida em junho deste ano pelo ministro Marco Aurélio para soltar Virgílio Medina - irmão do ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça Paulo Medina -, preso em abril deste ano, durante a Operação Furacão, da Polícia Federal. Com isso, Medina deve voltar a ser preso. Medina foi preso com outras 19 pessoas, todos acusados de integrar a máfia dos caça-níqueis, que negociava a venda de sentenças judiciais para favorecer a exploração de jogos ilegais. Marco Aurélio havia concedido liminar para soltar todos. Argumentava que faltava fundamentação para mantê-los presos. Apesar dessa decisão, 11 dos 20 acusados continuaram presos, porque havia outras ordens de prisão. Nesta terça-feira, os demais ministros da 1ª Turma do STF discordaram de Marco Aurélio e revogaram a liminar que beneficiava especificamente Virgílio Medina. No entanto, a decisão abre caminho para que os demais envolvidos com a máfia dos caça-níqueis voltem para a cadeia.