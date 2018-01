STF concede extradição de traficante colombiano Abadía aos EUA O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quinta-feira conceder extradição do traficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadía para os Estados Unidos, sob a condição de que o governo norte-americano não o condene à pena de morte nem a prisão superior a 30 anos. O pedido, aprovado por unanimidade, foi solicitado pelos EUA, já que existe um mandado de prisão contra Abadía feito no Estado de Nova York, diz o texto divulgado no site do STF, que ressalta ainda que o tempo de pena já cumprido pelo traficante no Brasil teria de ser descontado na prisão dele nos EUA. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também precisa dar uma autorização para que a extradição seja feita agora ou somente após o traficante cumprir pena no Brasil, já que ele também responde por crimes aqui. Segundo a assessoria de imprensa do STF, não há um prazo para a autorização do presidente. O ministro Eros Grau, relator do processo de Abadía no STF, defendeu que o requisito da dupla tipicidade --existência dos crimes descritos nas legislações de ambos países-- é atendido no caso de Abadía nos EUA. No Brasil, Abadía é acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção ativa, falsificação de documentos e falsidade ideológica e é considerado um dos maiores traficantes de drogas do mundo. Nos EUA, Abadía, conhecido como "Chupeta", é procurado por tráfico de drogas e pelo assassinato de 15 pessoas, incluindo policiais. Na Colômbia, é suspeito de ordenar cerca de 300 assassinatos. Ele foi preso em um condomínio de luxo em Aldeia da Serra, na grande São Paulo, em agosto do ano passado, e está em regime de prisão preventiva no presídio federal de Campo Grande (MS). (Texto de Fernanda Ezabella e Maurício Savarese)