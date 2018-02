STF mantém preso acusado de matar 3 em racha na Ponte JK

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, 2, manter preso o professor de educação física Paulo César Timponi, acusado de matar três mulheres durante um "racha" na Ponte JK, em Brasília, em outubro do ano passado. A defesa dele pedia a anulação do decreto de prisão preventiva, alegando falta de provas de que Timponi estaria sob efeitos de álcool ou drogas no momento do acidente. Veja também: Todas as matérias publicadas sobre o caso O relator do caso, ministro Menezes Direito, considerou que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação pertinente. Segundo o STF, Direito citou ainda a decisão do Superior Tribunal de Justiça na qual é relatado que o professor disputava um "racha" em horário de grande movimento, apresentava sinais de embriaguez, possuía diversas multas e já foi condenado por tráfico de drogas.