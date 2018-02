STF nega anulação de audiência do mensalão O Supremo Tribunal Federal negou recurso em que a defesa do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato pedia anulação de uma audiência relativa à ação que investiga o esquema do mensalão. Já um recurso do ex-deputado paranaense José Janene com igual finalidade foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.