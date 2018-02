STF retoma julgamento do senador Mão Santa interrompido em dezembro por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o julgamento do inquérito em que a Procuradoria-Geral da República pede abertura de ação penal pelo suposto crime de peculato contra o ex-governador do Piauí e atual senador Mão Santa (PSC) deve ser retomado na quinta-feira no STF.