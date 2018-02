STJ decide libertar ex-chefe da Polícia Civil Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus em favor do ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro Ricardo Hallak e do inspetor Alcides Campos Sodré Ferreira. Eles estavam presos preventivamente desde maio, acusados de usar a estrutura da polícia para praticar crimes de lavagem de dinheiro, facilitação de contrabando e corrupção. Hallak foi denunciado por formação de quadrilha armada e corrupção passiva; Campos, por corrupção passiva.