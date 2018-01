STJ julga habeas-corpus dos irmãos Cravinhos na quinta O habeas-corpus em que a defesa dos irmãos Cravinhos pede a concessão da prisão domiciliar a Daniel e Cristian será julgado na próxima quinta-feira, dia 17, a partir das 14h. Nilson Naves, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) será responsável pelo julgamento. O pedido foi apresentado pela defesa dos irmãos como uma forma de extensão de um habeas-corpus concedido a Suzane von Richthofen. Ela e os irmãos Cristian e Daniel foram condenados pelo assassinato do casal Manfred e Marísia von Richthofen, ocorrido em 2002, na residência da família, em São Paulo. As vítimas eram pais de Suzane, que namorava, à época, Daniel. Em 26 de maio deste ano, o ministro Nilson Naves havia concedido prisão domiciliar a Suzane em caráter liminar. Cinco dias depois, ao analisar o pedido da defesa dos irmãos Cravinhos para extensão do benefício a eles, o ministro relator determinou a sua autuação como um outro pedido de habeas-corpus. A exigência de um novo registro foi feita pois os decretos de prisão dos acusados não eram os mesmos. Suzane teve a prisão domiciliar revogada por decisão do STJ em 29 de junho e retornou à prisão. Em 17 de julho, ela e os irmãos Cravinhos foram julgados pelos assassinatos e condenados na 1ª Vara do Júri da Capital, em São Paulo. Os três condenados recorrem da sentença presos.