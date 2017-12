STJ nega habeas a acusado de liderar jogo do bicho no Rio

O sobrinho do contraventor Castor de Andrade, já falecido, continuará preso preventivamente. O ministro Paulo Gallotti, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou na segunda-feira, 22, o habeas corpus com o qual a defesa de Renato Costa de Andrade e Silva tentava modificar a decisão do ministro Napoleão Nunes Maia, relator do caso, de mantê-lo detido. Segundo a Corte, Silva é apontado como um dos líderes da quadrilha que domina o comércio de caça-níqueis e o jogo do bicho no Rio. Ele responde a processo com mais 13 pessoas, suspeitas de envolvimento com o bando. De acordo com o STJ, Gallotti afirmou não ver razão para modificar a determinação de Maia, que rejeitou o pedido de liberdade provisória do acusado. "O constrangimento não se mostra com a clareza imprimida pelo impetrante, sendo necessário um exame mais detido da matéria, a ser realizado por ocasião do julgamento definitivo", explicou Gallotti. Agora, o processo será enviado ao Ministério Público Federal, que deverá elaborar parecer sobre o caso.