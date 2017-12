STJ se prepara para julgar grande volume de processos de SP O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Edson Vidigal, criou nesta Terça-feira uma equipe especial de trabalho para trabalhar em regime de mutirão para atender os processos que chegarem em grau de recurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele calcula que com o fim da greve, o STJ terá de receber e distribuir entre 2 mil e 3 mil processos oriundos do TJ com o fim da greve dos servidores do Judiciário paulista. Há duas semanas Vidigal vinha conclamando os serventuários de São Paulo a retornar ao trabalho. Enquanto durou, a greve dos servidores do Judiciário paulista, encerrada na segunda, mudou a rotina de trabalho no STJ. Até o início da paralisação, no final de junho, um em cada cinco processos julgados pelo STJ em 2004 provinha de São Paulo. No auge da greve, porém, essa demanda caiu pela metade, causando relativa "calma" no dia-a-dia do Tribunal. A volta à ativa dos servidores paulistas já motivou, inclusive, o estudo de medidas internas para que os funcionários do STJ possam dar conta do volume de ações que ficaram represadas na instância inferior.