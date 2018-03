Sua rua tem buracos? Fotografe e mande para o FotoRepórter Com o período de chuvas intensas, as ruas das cidades voltam a enfrentar um velho problema: a proliferação de buracos no asfalto. A demora das prefeituras para consertar os estragos acaba prejudicando o trânsito e causando prejuízo aos motoristas. Se você sabe da existência de algum buraco em ruas e avenidas ou de local com risco de formação de um novo buraco, fotografe e envie a imagem junto com os dados sobre a localização para o FotoRepórter.