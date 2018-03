Subaru - Visual como nos jogos de videogame No estande da japonesa Subaru, as novidades são os sedãs da linha Impreza. A versão 2.0, de 160 cavalos, tem câmbio automático de quatro marchas. O WRX, 2.5, rende 230cv e vem com transmissão manual. O modelo já está nas concessionárias e tem preço inicial de R$ 64 mil. Como todos os veículos da fabricante, tem tração nas quatro rodas. Nas duas versões, o WRX vem ainda com air bags frontais e freios ABS com distribuição de frenagem. Para quem curte carros de competição, o Impreza WRC Concept Car é a maior atração do estande. Seu apelo visual é muito ?agressivo? e remete aos modelos Subaru exibidos em jogos de videogame. TRIBECA O carro tem motor de 3.8 litros e 6 cilindros, capaz de gerar 258 cavalos de potência. Atinge 207km/h IMPREZA Sedã chega ao Brasil na versão WRX 2.5 manual e 2.0 automática. Os dois têm tração nas quatro rodas. O preço parte de R$ 64 mil FORESTER Com um visual mais urbano e mantendo as qualidades tradicionais, o novo modelo da Subaru ficou maior e mais espaçoso internamente