Subprefeito cancela audiência superlotada O subprefeito de Pinheiros, Nilton Nachle, cancelou ontem, a audiência pública do Plano Diretor regional, na subprefeitura. O motivo foi superlotação. Havia 300 pessoas no auditório - cuja capacidade é de 150. Nachle pediu ao presidente da Associação de Moradores do Jardim Edith, Gerôncio Henrique Neto, que falasse rapidamente e se retirasse com 60 membros da entidade. Outros movimentos discordaram. Houve bate-boca e guardas-civis foram chamados. Não há data para a nova audiência.