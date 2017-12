Subprefeitura lacra bingo pela segunda vez em SP

A Subprefeitura do Butantã lacrou na manhã de sexta-feira, 29, o Bingo Portal, na Rua Edward Joseph, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. A casa de jogos foi fechada em 23 de abril com "malotões" de concreto, mas a fiscalização verificou que a o bingo voltou a abrir as portas. Na sexta, foi construído um muro na porta do estabelecimento. No ano passado, entrou em vigor o decreto municipal nº 47.415/2006 que determina a não concessão de licença de funcionamento para bingos na cidade. Segundo a prefeitura, uma portaria, publicada em 20 de junho no Diário Oficial, estabeleceu que agora quem desrespeitar a interdição deverá responder também ao Ministério Público.