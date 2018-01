Subprefeitura remove ''''biblioteca indígena''''

A Subprefeitura da Sé removeu ontem da Praça Monteiro Lobato, no centro, a "biblioteca indígena" mantida pela organização Educa São Paulo. Feita pela manhã, a operação pegou o presidente da ONG, Devanir Amâncio, de surpresa. "Não houve nenhuma negociação." Formada com compêndios sobre a questão indígena no País, a biblioteca informal servia de ponto de encontro de índios, que usavam o espaço para debater políticas públicas. Amâncio disse que havia 8 mil títulos na biblioteca, 2 mil deles doados pelo geógrafo e professor aposentado da Universidade de São Paulo Aziz Ab?Saber. Para Amâncio, a operação foi motivada por perseguição política. "Era um projeto de muita visibilidade. Estávamos alfabetizando garis, discutíamos políticas públicas para índios, tudo isso é obscuro demais para os políticos desta cidade." A subprefeitura informou que o motivo da operação foi o fato de a biblioteca ocupar uma praça pública sem nenhum acordo ou convênio com a Prefeitura. A Monteiro Lobato fica no acesso do Conservatório Musical, na quadra localizada atrás do Teatro Municipal. De acordo com a subprefeitura, foram apreendidos 311 sacos plásticos, lacrados e levados ao depósito da Sé. Os lacres foram entregues a Amâncio, que poderá retirar o material.