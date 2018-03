Subprefeitura retira 11 traillers irregulares na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Após denúncia de moradores, a Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, retirou nesta segunda-feira, 14, 11 traillers que funcionavam irregularmente na Rua José Maria Escríva, no Itanhangá.

Durante a operação foram apreendidos 600 quilos de produtos perecíveis sem condições de uso, 11 caixas de garrafas de cerveja, 83 latinhas de cerveja, 103 refrigerantes em lata, 120 garrafas de água, 72 copos de guaraná e 95 garrafas de refrigerantes de 2 litros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A operação contou com o apoio de equipes da Coordenação de Controle Urbano (CCU), do Grupamento de Operações Especiais (GOE), da Guarda Municipal, da Light e de policiais do 18º BPM.