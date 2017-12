Subsecretário diz que trem-bala pode atrasar O subsecretário de Transportes do Rio, Delmo Pinho, disse ontem que o projeto do trem de alta velocidade Rio-São Paulo "não está inviabilizado, mas pode ser adiado", por causa da crise internacional. "Havia uma previsão para sair em março o edital de licitação, mas não se sabe se isso ocorrerá. Se não ficar para o ano que vem, acredito que vá acontecer em 2010", declarou Pinho. Ele ressalvou que sua análise parte de "mera observação" e não de contatos com empresas internacionais