Sucuri de 6 metros e cerca de 50 anos é encontrada em Ribeirão Preto

Uma sucuri de seis metros de comprimento, com aproximadamente 50 anos e pesando mais de 100 quilos, foi resgatada na última segunda-feira, 16, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Uma outra cobra, da mesma espécie, foi encontrada atropelada em uma rodovia da cidade no mesmo dia. Ela sobreviveu.

A sucuri estava em uma fazenda, próxima ao Rio Tamanduá, entre Ribeirão Preto e Serrana, e foi levada para o Bosque e Zoológico Municipal Fábio Barreto, em Ribeirão Preto.

Segundo o zootecnista chefe do Zoológico, Alexandre Gouvêa, a sucuri menor, com 3,5 metros, foi encontrada atropelada e passou por cuidados dos veterinários e passa bem. Elas foram vermifugadas e já estão à mostra dos visitantes do zoo.

Os novos animais vão ser utilizados no programa integrado de educação ambiental do zoo durante as visitas escolares, a partir do retorno às aulas, disse Alexandre.