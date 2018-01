Sucuri resgatada no RS é levada para Parque Zoológico da FZB

Uma sucuri capturada em setembro do ano passado em uma granja no município de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, será levada para o Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB/RS), em Sapucaia do Sul.

Como a espécie não é nativa da região, a Brigada Militar acredita que o animal pode ter sido abandonado no local por traficantes de animais ou chegado junto à carga de madeira vinda de algum Estado onde a espécie é encontrada, que pode ser da Amazônia ao Paraná.

A serpente foi entregue ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que encaminhou o animal ao hospital veterinário do Zoo da FZB para o tratamento de lesões na pele, luxações e feridas na boca.

Durante todo o período, a cobra recebeu tratamento e agora está em condições de ser exposta no Terrarium, espaço destinado a abrigar serpentes venenosas e não venenosas, aberto à visitação pública. O zoológico já dispõe de um exemplar da mesma espécie em exposição.

Animal pode ter sido abandonado por traficantes de animais da região