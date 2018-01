Sudeste concentrou 36% das indenizações de DPVAT pagas por morte em 2013

SÃO PAULO - A região Sudeste foi a responsável por 36,95% das indenizações pagas por morte no Brasil no ano passado, informou nesta terça-feira, 11, a Seguradora Líder-DPVAT, administradora do seguro de trânsito obrigatório (DPVAT) no País. O total de indenizações pagas no ano passado na região chegou a 20.237, uma redução ante as 23.080 indenizações por mortes pagas em 2012.

A região, que representa 56% da frota nacional, foi também a que concentrou a maior incidência dos acidentes com vítimas fatais em 2013. A projeção da seguradora é que tenham ocorrido 14.717 ocorrências de morte no período. O total pago é diferente das ocorrências, pois as indenizações levam em conta o prazo de prescrição de três anos. Sendo assim, os beneficiários têm até três anos para solicitar o pagamento da indenização.

A região Nordeste representou 28,21% das indenizações por morte no ano passado, com 15.447 pagamentos ante os 16.478 de 2012. Já a região Sul teve um ligeiro aumento e foi responsável por 16,62% dos pagamentos por morte em 2013. A região pagou 9.104 indenizações contra as 10.516 pagas no ano anterior.

As regiões Centro-Oeste (10,23%) e a região Norte (7,99%) pagaram respectivamente 5.603 e 4.376 indenizações por morte no ano passado.

Invalidez. A região Nordeste foi a que concentrou a maior incidência de indenizações pagas por Invalidez Permanente (34%) no ano passado. Do total dessas indenizações na região, subiu de 80% para 82% o número de acidentes que envolveram motocicletas. No Nordeste, as motocicletas representam 44% da frota de veículos, enquanto que no País representam 27%.

Os casos de invalidez Permanente representaram a maioria (70%) das indenizações pagas pelo Seguro DPVAT no ano passado. No total, segundo a seguradora, o número de indenizações pagas pelo DPVAT subiu 25% em 2013 comparado ao ano anterior, chegando a 633.845 pagamentos. No ano passado, foram pagos R$ 3, 2 bilhões em indenizações.