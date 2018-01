Sul do Brasil tem previsão de neve no fim de semana

FLORIANÓPOLIS - Incidência de neve e chuva congelada é a previsão para a tarde e noite deste domingo, 21, e para a próxima segunda-feira, 22, nas áreas altas do Planalto Sul, em Santa Catarina. O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram) alerta, ainda, para o risco de temporais, congelamento de pista nas serras do Rio do Rastro e Corvo Branco e chance de acúmulo significativo de neve.

A chegada de uma nova e intensa onda de ar polar, com previsão de temperatura próximas de zero no litoral e negativas nas áreas altas do Estado, conforme os meteorologistas do órgão, poderão representar recorde de baixas temperaturas. Os termômetros despencam a partir de domingo.

Na terça-feira, 23, e na quarta, 24, as temperaturas vão variar de -10ºC a -8ºC nos municípios de Urupema, Urubici, Painel, Bom Jardim da Serra e São Joaquim e de 0ºC a 3ºC no litoral, com chance de quebrar recorde de temperatura de julho. A onda de frio deixará o Estado somente a partir da quinta-feira, dia 25.

Gilsânia Cruz e Marcelo Martins, meteorologistas do Ciram, preveem geada forte e ampla no Estado durante o período com prejuízo para a agricultura e pecuária, inclusive com possibilidade de "geada negra", responsável pelo congelamento interno da planta (seiva), levando a seu escurecimento e morte.

O fenômeno está previsto para as áreas altas das regiões oeste, meio-oeste, Planalto Sul e Planalto Norte. O alerta de frio intenso foi enviado para os gestores de prefeituras das cidades atingidas, para que deem atenção especial aos moradores de rua.