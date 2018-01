Sul e Sudeste deverão ter chuva nesta quarta-feira

O dia será nublado e com pancadas de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais nesta quarta-feira, 9.

Em todos esses locais o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) espera temporais localizados, com acumulados significativos no centro-leste de Santa Catarina. A instabilidade é provocada por uma frente fria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

GALERIA: Imagens da chuva e do caos em SP na terça

BLOG: Acompanhe a situação do trânsito na cidade

COMENTE: Twitter do estadao.com.br

PARTICIPE: Sofreu com a chuva? Mande sua foto

ESPECIAL: Temporal fora de época para São Paulo

VÍDEO: Trânsito parado e alagamentos em SP

No Mato Grosso, centro-norte de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e sul do Pará, apesar do sol também haverá condições para ocorrência de pancadas de chuva. As chuvas ocorrerão de maneira fraca e isolada nas demais áreas do Mato Grosso do Sul e também no litoral da Região Nordeste, entre Rio Grande do Norte e Bahia.

O tempo deve permanecer nublado entre o oeste e sul do Rio Grande do Sul e em todo centro-leste da Região Nordeste. Nas demais áreas do país, haverá variação de nebulosidade. As temperaturas estarão em declínio sobre o sul do Brasil e sobre oeste e sul do Mato Grosso do Sul.

Previsão para São Paulo

Novas áreas de instabilidade associadas à frente fria que se propaga do interior paulista devem chegar à capital nesta quarta-feira, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Essa frente fria provoca a formação de chuvas fortes, que devem cair em forma de pancadas ao longo do dia. Devido ao solo encharcado, há possibilidade de alagamentos na cidade.

Por volta das 7h30, uma chuva leve atingia a região da zona sul da capital paulista. A máxima deve chegar aos 23ºC, no período da tarde, segundo o CGE.