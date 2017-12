Supermercado pega fogo e 24 ficam feridos em João Pessoa

JOÃO PESSOA - Cinco pessoas continuam internadas no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa por causa da inalação de fumaça em um incêndio no supermercado da rede Pão de Açúcar, no bairro do Manaíra. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 4, 24 pessoas foram atendidas no hospital. A perícia criminal no local foi iniciada na tarde desta sexta.

Uma mulher grávida, de 29 anos, está internada em estado grave na UTI e outras quatro pessoas estão em estado considerado regular. Bombeiros que atuavam no resgate passaram mal e foram internados. Não houve registros de feridos por queimaduras.

O incêndio aconteceu no início da noite de quinta-feira, 3, dentro do depósito na parte dos fundos do prédio do supermercado. O local foi evacuado e interditado, mas a última pessoa só foi resgatada após quase duas horas. Era uma funcionária que estava na sala de repouso, no fundo do prédio. O fogo afetou a rede de alta tensão e a área residencial onde 2,5 mil pessoas ficaram sem energia elétrica até 21 horas.

A direção do Pão de Açúcar divulgou nota confirmando que o incêndio teve início na área interna do estabelecimento. Ainda segundo a rede de supermercados, nenhum cliente foi atingido. "A empresa está empenhada no atendimento aos colaboradores que já foram encaminhados ao hospital e segue prestando todo atendimento necessário".