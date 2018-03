Supervia coloca trens extras devido à greve de ônibus no Rio

Por conta da paralisação parcial das empresas de ônibus que atendem principalmente os usuários na zona oeste do Rio, foi adotado um esquema especial de trens na manhã desta segunda-feira, 12.

Segundo a SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário, foram colocados cinco trens extras nas linhas de Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Com isso, a empresa registrou um aumento de 20 mil passageiros até as 9 horas de hoje, em relação à previsão estimada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, a Supervia estendeu as viagens da linha Campo Grande até o terminal Santa Cruz, no período entre 9 e 16 horas. A nova programação vai aumentar a oferta de lugares na região da Zona Oeste (entre as estações Campo Grande e Santa Cruz), reduzindo, nesse período, os intervalos de 30 para 20 minutos entre as composições do ramal Santa Cruz.

Nos horários de pico (antes das 9h e depois das 16h), os trens da linha Campo Grande não serão alterados, de acordo com a Supervia.

Prefeitura

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, determinou nesta segunda-feira, 12, que as empresas que paralisaram seus serviços voltem ao trabalho, colocando todos os seus ônibus nas ruas imediatamente.

Segundo o prefeito, não há motivos para as empresas suspenderem o serviço prestado à população, pois foi concedido reajuste nas tarifas cobradas pelas empresas de ônibus há dois meses.