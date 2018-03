Supervia será multada se trem circular com porta aberta

A Supervia Concessionária de Transportes, responsável pelo funcionamento de cinco ramais de trens no Rio, será multada em R$ 20 mil por cada trem que circular com as portas abertas, segundo informações do Ministério Público do Estado.

A decisão foi tomada pelo Poder Judicário, após o MP entrar com uma ação civil pública. A ação foi apresentada dias depois de funcionários e passageiros terem sido agredidos em trens da companhia. Segundo o promotor de Justiça Julio Machado, "a Supervia deverá pagar uma multa diária de R$ 20 mil por trem que circular com portas abertas. Além disso, a empresa também terá que pagar uma multa diária de R$ 10 mil por item caso não cumpra outras medidas da decisão", explica.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os itens exigidos, a Supervia terá prazo de 60 dias para implementar um sistema hábil que impeça a abertura indevida das portas, às suas custas, sem que implique aumento de tarifa, e respeite a integridade física e psicológica dos passageiros.

De acordo com o promotor, "as obrigações da decisão começam a valer 24 horas após a intimação. A Supervia ainda não foi intimada devido aos feriados prolongados no Rio", de acordo com o MP.

Na decisão, o juiz Rodrigo José Meano Brito acata os argumentos do promotor, que alegou estar a Supervia desrespeitando os direitos básicos dos passageiros, "colocando em risco a segurança dos usuários em razão do inadequado sistema de fechamento das portas de seus trens, que transitam corriqueiramente com as portas abertas".