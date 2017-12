Suplicy faz abaixo-assinado por auditório no Ibirapuera O senador Eduardo Suplicy estará neste domingo, das 10h30 às 12h30, junto à Praça da Paz, no parque do Ibirapuera, convidando a população a assinar requerimento em defesa da construção de um auditório no parque. O abaixo-assinado será entregue ao presidente do Conselho do Ministério Público Estadual, Luiz Antonio Guimarães Marrey. No documento, Suplicy pede ao MPE que seja revista a decisão de impedir a construção do auditório projetado originalmente por Oscar Niemeyer no Ibirapuera. A audiência de Suplicy com Marrey está marcada para a manhã de segunda-feira.