Suposta ligação entre PCC e CV deixa Rio em alerta O sistema penitenciário do Rio está em alerta, diante da possibilidade da ocorrência de problemas nos presídios neste domingo, 13, Dia dos Pais. O sobreaviso se deve ao fato de bandidos do Comando Vermelho terem supostas ligações com membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). Na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, o tema é tratado como se fosse boato. Mas, por precaução, os diretores das unidades estão avisados de que, ao primeiro sinal de rebelião, devem agir rapidamente. Normalmente, o policiamento é reforçado em dias de forte visitação - o que deve se repetir no domingo. A Secretaria de Segurança Pública não comenta o assunto.