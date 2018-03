Supremo não decidiu sobre validade da lei De iniciativa popular, o projeto Ficha Limpa foi aprovado em maio pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula. Em junho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que a Lei da Ficha Limpa valeria nestas eleições. Barrado pelo TSE, o ex- candidato ao governo do DF Joaquim Roriz entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a liberação de sua candidatura. A votação terminou empatada, em 5 a 5 - ficando sem definição.