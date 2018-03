Suprimentos de presos rebelados na Bahia estão perto do fim

Segundo a polícia, os estoques de água e comida do Presídio de Salvador, Bahia, onde mais de 700 detentos estão rebelados desde o meio-dia de domingo, mantendo cinco reféns - três agentes penitenciários e dois presos considerados de boa conduta - estão no fim. Ainda assim, nesta quarta-feira, 1, o motim continua e os rebelados reforçam as exigências para liberarem os reféns e terminarem a manifestação. Cerca de 150 familiares e amigos dos presos também continuam na unidade, por vontade própria. Segundo o superintendente de Assuntos Penais da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, coronel Francisco Leite, os detentos entregaram uma "pauta enorme" de reivindicações esta manhã. "São pedidos das mais diversas ordens, na maioria dos casos referentes a áreas administrativas", afirma. "Estamos analisando o que pode ser feito." Leite, porém, afirma que os amotinados recuaram no principal impasse que mantém a rebelião: o retorno à unidade de dois presos, Maurício Vieira da Silva, conhecido como Cabeção, de 32 anos, e Josevaldo Bandeira, o Val, de 30 anos, transferidos, junto com outros 49 detentos, para a Unidade Especial Disciplinar (UED) - de segurança máxima - em 27 de junho. A transferência foi feita no dia seguinte à fuga de Eberson Souza Santos, conhecido como Piti, de 27 anos, tido como um dos maiores traficantes de drogas da Bahia. Val e Cabeção, apontados pela polícia como parceiros de Piti, são lideranças dentro do presídio. "Na pauta de reivindicações, o pedido de retorno deles não consta mais", garante Leite. Ele acredita que, por causa da escassez de água e alimentos, é possível que o motim chegue ao final até a noite desta quarta.