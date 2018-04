Surfista é atacado por tubarão em praia do Recife

RECIFE - O surfista Marlisson Lima, 21 anos, foi atacado por um tubarão na manhã desta quarta-feira, 29, por volta das 10h30, quando surfava com um grupo na praia urbana do Pina, no Recife. Com a perna direita bastante ferida, ele foi levado por um taxista ao Hospital da Restauração, a maior emergência do Estado. A extensão do ferimento ainda estava sendo avaliada.

A praia do Pina está incluída na faixa da orla pernambucana onde a prática do surfe é proibida por decreto estadual. A proibição foi decorrente dos constantes ataques de tubarão registrados na área desde 1992. Foram 53 ataques com 20 mortes até setembro de 2009, quando havia ocorrido o último ataque que provocou a morte de Geovani Thiago Barbosa de Freitas, 15 anos, que surfava na praia de Piedade, município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes.

Para o biólogo Fábio Hazin, coordenador do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o impacto ambiental provocado pela construção do Porto de Suape, no município metropolitano de Ipojuca, é uma das causas do aumento dos ataques de tubarão no Estado, devido ao forte impacto ambiental - aterros de mangues e desvio de rios - e o aumento do tráfego marítimo na região. Além da degradação do meio ambiente, os tubarões seriam atraídos pelo lixo jogado pelos navios, mudando sua rota.