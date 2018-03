Suspeita de bomba em mercado mobiliza bombeiros em SP Uma suspeita de bomba no Supermercado Carrefour da Avenida Mutinga, no bairro de Pirituba, na zona oeste de São Paulo, mobilizou o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) na noite desta terça-feira. De acordo com as primeiras informações do Cobom, que foi acionado por volta das 22 horas, o Grupo de Ações e Táticas Especiais da Polícia Militar (GATE) também foi acionado.