Suspeita de bomba faz polícia isolar área em frente a escola no Rio

SÃO PAULO - Uma equipe do Esquadrão Antibombas isolou na manhã desta quarta-feira, 18, um trecho da Avenida Maricá, no Colubandê, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, devido a uma suspeita de bomba.

Segundo a Polícia Militar, as maletas prateadas estão dentro de um carro abandonado em frente a escola municipal Alberto Torres. De acordo com informações iniciais, o veículo deixado na porta do colégio foi roubado em Itaipu, Niterói, na noite de terça-feira.

Os policiais encontraram as malas com fios e baterias ao revistarem o automóvel. Até as 10 horas, não havia a confirmação se o objeto se trata de uma bomba.