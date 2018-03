Suspeito de comandar quadrilha de roubo na porta de bancos é preso no Rio

SÃO PAULO - Um homem apontando como mentor de uma quadrilha que realiza assaltos nas imediações de bancos no centro do Rio foi preso, nesta segunda-feira, 19, por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), segundo a Polícia Civil. O crime é conhecido como "saidinha de banco".

Rodrigo Santos de Melo, o Rodriguinho, foi detido na Praça Miami, na Comunidade Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, denúncias anônimas informaram que o suspeito costumava se reunir com outros comparsas no local, para combinarem onde realizariam os próximos roubos.

Quando os agentes chegaram ao local, Rodriguinho foi identificado e, durante verificação, foi constatado que existiam dois mandados de prisão pendentes contra ele.