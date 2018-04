Suspeito de matar estudante em Curitiba se entrega à polícia

O suspeito de ter participado do assassinado da estudante Louise Sayuri Meda, 22, se apresentou à Delegacia de Vigilância e Capturas no começo da tarde desta quinta-feira, 23, em Curitiba.

Elvis de Souza, 20 anos, já prestou depoimento para o delegado Marcelo Lemos de Oliveira, mas o conteúdo das declarações ainda foi divulgado. Também foram detidas Fabiana Perpétua de Oliveira, 20, e Márcia do Nascimento, 21, no último sábado, 18.

Os três são suspeitos de participar do assassinato da jovem. Louise saiu do trabalho com as duas suspeitas e desapareceu na noite de 31 de maio. Seu corpo foi encontrado em decomposição na sexta-feira, 17 em Cavas de Iguaçu, no bairro Campo de Santana. Exames do IML apontam que ela levou dois tiros na cabeça. A perícia está em andamento.

(Atualizada às 17h15)