Suspeito de matar homem a facadas é preso na Região Serrana do Rio

SÃO PAULO - Policiais da 105ª Delegacia de Polícia (Petrópolis) prenderam, neste domingo, 1º, um homem de 24 anos, suspeito de matar um corretor de seguros de 45 anos, no dia 7 de janeiro deste ano, no bairro de Castelânea, em Petrópolis, Região Serrana do Rio.

Após levantamento de evidências no local, quebra de sigilo de dados e análises de câmeras de monitoramento da cidade, os policiais chegaram ao suspeito, que teria confessado o assassinato.

Segundo o preso, no dia do crime ele tomou cerveja com a vítima, em um bar no centro de Petrópolis e, depois, ambos foram para a residência da vítima. Os dois se desentenderam e o suspeito a golpeou com uma faca. Antes de fugir, ele roubou alguns pertences da vítima. O preso foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e furto.