Suspeito e guarda ficam feridos após tentativa de assalto em Aldeia da Serra

Daniela do Canto, O Estadao de S.Paulo

Uma equipe da Guarda Municipal da cidade, que passava pela região, chegou rapidamente ao local. Houve troca de tiros e um dos suspeitos, Eduardo Luiz Luqui, foi baleado com um tiro na cabeça e outro na perna. Ele foi levado para o Hospital Municipal da cidade. O estado de saúde do suspeito é considerado grave.

Já o guarda Cerqueira, da GCM, foi atingido com um tiro de raspão no queixo. Ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Serviço de Assistência Médica de Barueri e passa bem.

Com o ladrão foram apreendidos uma pistola calibre 380, uma toca ninja e ainda um colete. Os outros três bandidos conseguiram fugir. Até o início da noite de ontem, eles não haviam sido localizados pela polícia. A tentativa de assalto foi registrada na Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba.