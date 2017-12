Suspeito reage e é morto pela polícia de SP Armado com um revólver calibre 38 e ao lado de um Palio roubado, placas DMP 6339/SP, Paulo Vaz dos Santos, de 25 anos, atirou e correu após ser abordado por policiais militares da viatura prefixo 28106 na Rua Irmão Deodoro, em Guaianazes, zona Leste de São Paulo, por volta da 0h30 desta sexta-feira. Os policiais militares perseguiram-no até um terreno baldio ao lado, onde novo tiroteio teve início. Baleado, Santos foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital Geral de Guaianazes, onde morreu. O caso foi registrado no 44º Distrito Policial.