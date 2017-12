Suspeitos colocam fogo em ônibus em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um ônibus da linha 9250 foi incendiado na noite desta terça-feira no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, seis suspeitos abordaram o motorista e o cobrador no ponto final da linha, às 20 horas, e ordenaram que eles descessem do carro. Em seguida, o bando colocou fogo no coletivo e fugiu. O motorista do veículo pegou um extintor e apagou as chamas. Apenas parte do ônibus foi danificada pelo incêndio. Ninguém foi preso. A polícia investiga o caso.