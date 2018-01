Suspeitos de roubo de cargas são detidos em Guarulhos Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), de Guarulhos, na Grande São Paulo, detiveram, na noite de ontem, oito homens suspeitos de pertencer a uma quadrilha especializada em roubos de diversos tipos de cargas na região metropolitana. Os investigadores já vinham cruzando dados sobre a atuação desta quadrilha. Nesta 4ª feira, eles conseguiram chegar ao galpão, na Rua Cecília Raizen, nº 480, no bairro de Cidade Industrial. A princípio, não havia pessoas no local, mas os agentes ficaram de campana até que os suspeitos chegassem, o que de fato ocorreu. No galpão havia diversos produtos roubados, principalmente embalagens com óleo de cozinha e pneus. De acordo com o delegado do Garra, Vilson Jenestret, as quadrilhas dão preferência a este tipo de carga pela facilidade de revenda. Além da carga apreendida, a polícia conseguiu recuperar dois caminhões, também roubados.