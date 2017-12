Suspensa a busca aos nigerianos desaparecidos no mar O Corpo de Bombeiros suspendeu hoje as buscas aos dois clandestinos nigerianos que teriam se lançado ao mar, na sexta-feira, quando se encontravam a bordo do navio chinês Top Carrier, em Santos, no litoral paulista. No mesmo dia, outros quatro africanos foram socorridos. Eles estão internados no hospital da Beneficência Portuguesa e passam bem. Em depoimento na Polícia Federal, os nigerianos afirmaram ter pago para viajar a fim de fugir da miséria do continente africano. Eles teriam embarcado na cidade de Lagos. A PF determinou a retenção do navio e dos documentos dos tripulantes, acusados de cárcere privado e tentativa de homicídio.