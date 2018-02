Suspensa demolição do S. Vito e Mercúrio A Justiça suspendeu a contratação dos serviços de demolição dos edifícios São Vito e Mercúrio, na região central de São Paulo. Um dos motivos foi o fato de a Prefeitura ter iniciado a licitação para execução dos serviços com moradores ainda no local. A decisão diz que isso pode "prejudicar a formulação das propostas" das empresas interessadas. Há cerca de dez famílias no Mercúrio, segundo a Secretaria Municipal de Habitação. A Prefeitura quer construir um parque na área.