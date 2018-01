Suspensa greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo Foi suspensa, temporariamente,nna noite desta terça-feira, a greve dos motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista, prevista para iniciar-se à zero hora desta quarta-feira. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo não aceitou a proposta da Transurb de R$ 50,00 de convênio médico e 2% de reajuste do salário, mas suspendeu a paralisação até que aconteça a audiência de conciciliação marcada para esta quarta-feira, às 9 horas, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A greve está temporariamente suspensa, mas a categoria permanece em estado de greve e, dependendo do resultado da audiência que acontece nesta quarta, motoristas e cobradores podem marcar uma nova paralisação a partir da próxima quinta-feira. As informações são da Rádio Jovem Pan.