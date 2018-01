Sussuquinha é preso em SP por seqüestro de executivo Foi preso nesta tarde, na Estação Ana Rosa do Metrô, zona sul da capital, o traficante e seqüestrador Cláudio Roberto Pacheco, conhecido como Sussuquinha. Na madrugada de 29 de maio, ele fugiu pelo portão principal do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio, para onde havia sido transferido. Sussuquinha estava participando com ladrões de São Paulo do seqüestro de um executivo do ramo de hotelaria. Com a prisão de Sussuquinha, os policiais conseguiram localizar o cativeiro, na zona sul, e libertaram o seqüestrado.