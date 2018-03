Suzuki - Caçula dos jipes não passou pela alfândega Cinco anos após sua saída do País, a Suzuki volta com dois novos carros: o Grand Vitara, lançado em setembro, e o protótipo Kizashi, mostrado no Salão Frankfurt, na Alemanha, no ano passado. A marca esperava lançar no Salão de São Paulo a nova geração de seu jipinho 1.3, o Jimny. Entretanto, o veículo ficou preso na alfândega e não chegou a tempo para a abertura da 25ª edição da feira. JIMNY O pequeno jipe teve problemas ao entrar no País e não chegou a tempo da abertura do Salão do Automóvel KIZASHI Apresentado no Salão de Frankfurt do ano passado, o protótipo tem inovações que em breve estarão nos carros de série feitos pela empresa