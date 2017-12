Tá com sono?

Segundo uma série de trabalhos atuais, a “revolução” dos hormônios que se inicia na adolescência tem outro alvo além das espinhas, do crescimento acelerado e do maior desejo sexual. Há um impacto importante no ritmo circadiano (que controla, entre outros circuitos, o nosso ciclo de sono). Assim, haveria um atraso natural no início da fase de sonolência dos jovens. Trocando em miúdos, dificilmente eles conseguem ir para a cama cedo, antes das 23 horas, e acordar antes das 8 horas.

Some-se a esse marcador biológico a invasão recente que a tecnologia provocou na vida e nos quartos dos adolescentes e a confusão está armada. Sem sono e com centenas de estímulos à disposição (jogos, redes sociais, vídeos, músicas, aplicativos, etc) é cada vez mais complicado “pegar” no sono.

Bom lembrar que as pesquisas científicas reforçam que, além de terem mais dificuldade em dormir cedo, os adolescentes precisam de, no mínimo, nove horas diárias de sono para equilibrar hormônios, crescimento, saúde e capacidade de manter a atenção. As notas melhoram quando eles dormem bem e problemas como diabete e obesidade diminuem.

Outras linhas de pesquisa ainda afirmam que a luminosidade emitida pelas telas de televisão, computadores, tablets e celulares teria um efeito direto no cérebro dos jovens, tornando ainda mais complicada a chegada daquele “soninho”. Para os cientistas, o ideal seria desligar os aparelhos cerca de uma hora antes de ir para a cama. Algum filho consegue fazer isso?

Baseada nessas evidências, a Academia Americana de Pediatria recomendou, já em 2014, que as aulas dos jovens começassem mais tarde. Alguns especialistas chegam a dizer que escola para adolescentes deveria funcionar só depois do almoço. Em uma série de cidades dos EUA, as redes públicas se reorganizaram para iniciar as aulas mais tarde. Seattle mudou de 7h50 para 8h45 o começo das atividades no último semestre. Mas, de um modo geral, para a maior parte dos municípios a alteração ainda é complicada.

Há um impacto direto na vida das famílias, já que muitas têm filhos mais novos, que continuam a ter aulas às 7h. O horário adiado pode atrapalhar a rotina dos pais. Para as escolas, começar mais tarde significa, também, acabar mais tarde, o que pode comprometer as escalas e outras ocupações dos professores, as atividades extracurso dos alunos e a prática regular de atividades esportivas, que boa parte dos jovens americanos faz no período da tarde.

Maior carga, mais problemas?. Outro estudo, da Universidade de Miami e publicado no periódico médico Jama Pediatrics, sugere relação entre a maior prevalência hoje do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e a crescente demanda a que as crianças são submetidas na escola.

Pesquisadores avaliaram a educação infantil desde 1970 e perceberam que o tempo gasto para ensinar letras e números a crianças de 3 a 5 anos aumentou 30% de 1981 a 1997. Já o número de crianças em tempo integral saltou de 17%, em 1970, para 58% em 2000 e o tempo gasto com lição de casa dobrou para as crianças de 6 a 8 anos. Essa maior carga acadêmica pode ter um peso no aumento de diagnósticos de TDAH.

Para pensar: que tal a gente começar a rever o trabalho dos menores de 7 anos na escola e pensar em qual seria o melhor horário de aulas para garantir mais rendimento e saúde para os adolescentes?

É PSIQUIATRA