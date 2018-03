Tá por dentro? Houve um tempo em que "por dentro" e "por fora" eram expressões que distinguiam pessoas bem ou mala informadas, em conflito ou de acordo com a última moda, o in e o out. Todo mundo queria ficar por dentro de tudo, mas também não era crime nenhum estar "mais por fora que umbigo de vedete", como se carimbava antigamente o sujeito meio desligado ou, na pior das hipóteses, totalmente equivocado. Hoje em dia, nem precisa estar muito por dentro da operação que investiga doações da empreiteira Camargo Corrêa a partidos políticos para se dar conta do significado mais atual do jargão em Brasília. "Por dentro", em resumo, é uma baba que o candidato toma do poder econômico com recibo, nos termos da lei eleitoral; "por fora" é basicamente a mesma grana, só que por baixo do pano, a título de "repasse não contabilizado" ou qualquer outro eufemismo para caixa 2. O certo é que, por fora ou por dentro, todo político leva algum. Pelo menos até agora, ninguém veio a público dizer "tô fora!" EX-PREFEITO ERRADO "Eu não disse que as contas secretas na Suíça não eram minhas?!" Paulo Maluf, sobre a suposta fortuna de Jânio Quadros no exterior MAL COMPARANDO Até que, ao lado de Hugo Chávez em encontro no Catar, Muamar Kadafi não pareceu tão mal assim na foto. Salve-se quem puder Para se ter uma ideia do clima nas ruas de Londres, onde se realiza a reunião do G-20, a população foi aconselhada a não ir trabalhar de terno e gravata no centro financeiro da cidade para não servir de alvo a manifestações violentas. Se o sujeito for branco de olhos azuis, aí, então, talvez seja melhor nem sair de casa, né não? Sufoco danado De todos na seleção da Argentina, Maradona foi o que mais sentiu o ar rarefeito depois do vexame de ontem em La Paz. Não conseguia nem cheirar! Faz diferença Não é só o fato de já ter passado fome o que difere Lula dos seus parceiros de G-20. Nenhum outro tem língua presa e nove dedos. Que delícia! Quem vai passar a Páscoa na região de Botucatu (SP) precisa se vacinar contra a febre amarela antes de pegar o engarrafamento das estradas no feriadão. Coisa de doido Amigos de Zeca Pagodinho estão preocupados. O sambista deu agora para caminhar de manhã cedinho. Vai acabar tendo um troço. Atentado ao pudor Uma coisa não ficou clara na explosão que abriu um buraco na região pélvica da estátua de Lenin, em São Petersburgo: o objetivo da ação era atingir a frente ou os fundos do revolucionário russo?