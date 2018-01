Tablets roubados do governo de Mato Grosso são achados em Minas

FRANCA- A Polícia Federal em Uberlândia (MG) localizou na noite de quarta-feira, 8, três homens com uma carga de 600 tablets que haviam sido roubados do governo de Mato Grosso no mês passado. Os equipamentos foram levados da Secretaria de Educação de Cuiabá.

A mercadoria estava no bairro Tubalina, parte dela ainda dentro de um caminhão e o restante no interior de uma residência. Ao verem os policiais, os três saíram correndo deixando as caixas com os tablets para trás. Os moradores do imóvel alegaram que um caminhoneiro pediu para deixar o produto no local porque o veículo teria quebrado. Eles foram levados à delegacia e citados na ocorrência, mas vão responder em liberdade.

A polícia tenta agora identificar os três homens que fugiram. Os tablets foram roubados no início do mês passado. No total teriam sido levados 2.500 aparelhos. Seriam beneficiados com os equipamentos alunos e professores da rede pública de ensino de Cuiabá. O prejuízo passa de R$ 1 milhão.

Toda a mercadoria recuperada será mandada de volta a Mato Grosso. O caso segue sendo investigado na tentativa de descobrir também quem são os oito homens armados que fizeram o assalto, em plena tarde. Na ocasião as vítimas, funcionários da secretaria e um vigilante, foram amarrados e trancados numa sala.