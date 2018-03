TABOÃO: visual esportivo Recente: shopping inaugurou 40 lojas em abril do ano passado, muitas de artigos esportivos. Em breve: seis novos restaurantes estão por vir Único shopping da cidade, o Taboão recebe cerca 1,5 milhão de pessoas por mês. Por isso, seus corredores largos estão sempre cheios e a praça de alimentação, lotada. Para atender tamanha demanda, mais seis restaurantes e lanchonetes vão ser abertos a partir de junho - entre eles, Montana Grill e Bigx Picanha. Este é o segundo passo na ampli ação do shopping, que em abril de 2008 inaugurou 40 lojas, reforçando sua ala esportiva. Entre as novatas estão Denny Sports, Honorato Sport, Poderoso Timão, Roxos e Doentes e Sport City. A reforma trouxe também novas âncoras, como Renner e Marisa, para somar às já existentes C&A, Besni e Riachuelo, além do hipermercado e posto de combustível Carrefour (abastecendo lá, o visitante não precisa pagar estacionamento). Além de lojas de comércio popular, o Taboão aposta em diversão. No Criança Mania, a garotada de 2 a 8 anos tem à disposição várias brincadeiras por R$ 11 a hora. Para os adolescentes, a atração é o Magic Games. Fundação: 10/7/2002 Área: 46.688m2 Lojas: 169 salas de cinema: 5 Vagas: 2.159 Estacionamento: R$ 3,50 3 Rod. Régis Bittencourt, Km 271,5, Taboão da Serra, 4788-3800. 10h/22h (dom. e fer., 12h/20h). www.shoppingtaboao.com.br Teto de vidro Andar pelos corredores do Shopping Taboão é (quase) como passear ao ar livre, já que o teto, em boa parte, é de vidro (os claustrofóbicos agradecem). A praça de alimentação segue o mesmo estilo, mas o barulho impede que o ambiente permaneça agradável. Arte todo dia A feirinha de artesanato que era temporária agora virou permanente. Perto da praça de alimentação, ela vende até roupinhas de bonecas, de princesas à Mulher Gato. Pequeno hospital Apesar de pequeno, o segundo piso do shopping é quase um centro de saúde. Ali há oftalmologista, clínica odontológica e um laboratório Lavoisier, além de academia.