TAM 3054: nota de solidariedade Os familiares e amigos das vítimas da tragédia com o voo 3054, que deixou 154 mortos, após o Airbus da TAM atravessar a pista de Congonhas, na capital paulista, e bater contra o prédio da TAM Express, vieram a público para enviar uma nota de solidariedade aos parentes dos passageiros do voo 447 da Air France. "Somos inteiramente solidários à dor de todos os familiares e amigos dos passageiros e tripulantes vítimas dessa lamentável tragédia. Compartilhamos, pela nossa experiência, essa dor como sendo nossa. Esperamos que as autoridades brasileiras e francesas, assim como a Air France, deem todo o apoio necessário às famílias, nesse difícil momento. A Afavitam se coloca à disposição de todos os familiares para o apoio que for necessário."