TAM aceitará bilhetes da BRA a partir desta 4a-feira A TAM anunciou nesta quarta-feira que aceitará os bilhetes já emitidos pela BRA para destinos domésticos e internacionais, após a companhia aérea concorrente ter pedido na véspera à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a suspensão temporária de todos os seus vôos. Em comunicado oficial, a TAM, maior companhia aérea do país em número de passageiros, afirmou que a medida segue-se a um pedido da própria Anac e dependerá da disponibilidade de assentos nos vôos operados pela empresa. A BRA Transportes Aéreos, que enfrenta crise financeira, anunciou na terça-feira a demissão de 1.100 pessoas, a totalidade de seus funcionários. Segundo dados da Anac de setembro, a empresa tinha 4,6 por cento do mercado doméstico, à frente da Ocean Air, que estava com 2,61 por cento. (Por Pedro Fonseca)